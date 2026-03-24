日本時間２１時３０分に米非農業部門労働生産性指数（確報値）（2025年 第4四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 非農業部門労働生産性指数（確報値）（2025年 第4四半期）21:30 予想2.4%前回2.8%（非農業部門労働生産性・前期比) 予想3.4%前回2.8%（単位労働費用・前期比)