左から「HOME 400」、「HOME 200」、「HOME 600」ストーン・シルバー デノンは、1台でも高さや広がりを感じる再生ができるワイヤレススピーカー3機種を発表した。GREEN FUNDINGでのクラウドファンディングを4月7日午前9時から開始。価格はオープンで、各色50台限定のSuper Early Bird支援プラン価格は、「HOME 200」が48,100円(一般販売価格より19% OFF)、「HOME 400」が68,800円(同18% OFF)、「