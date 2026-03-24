生命に不可欠とされる液体の水。その維持には恒星からの熱が必要だと考えられがちですが、光の届かない暗黒の宇宙空間であっても、数十億年にわたって生命に適した環境が存在し得るかもしれません。ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン（LMU）の博士課程学生David Dahlbüddingさんを筆頭とする研究チームは、特定の条件を満たした太陽系外衛星において、40億年以上にわたって表面に液体の水が維持される可能性を示し