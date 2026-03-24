元スピードスケート選手の高木菜那さんが２２日、都内で初著書「７回転んでも８回起きる」のイベントを行った。高木さんは２４日、ＳＮＳで、本のイベントで「ファンの方に頂いた手作りポーチ」と報告。「見た瞬間え！？すごくない！？ってなりました私は緑が好きでスケート靴も緑と白カラーだったんですけど、靴の緑とシステムの緑の色が違ってるのもちゃんと表現されててびっくりスケート靴は基本的にオーダーメイ