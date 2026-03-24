大岩剛監督が率いる“ロス五輪世代”U-21日本代表は24日、千葉市内の高円宮記念JFA夢フィールドでトレーニング2日目の活動を行った。チームは明日まで国内で練習した後、韓国に出発。27日にU-21アメリカ代表と、29日にU-23韓国代表と対戦する。初日の練習をコンディション不良で欠席したFWンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄(桐蔭横浜大)の活動不参加が決定。追加招集が発表されたFWワッド・モハメッド・サディキ(岐阜)はこの