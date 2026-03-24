『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第5話にて、脱落者とアメリカ行きを決めた合格者4名が発表、衝撃的な結果に指原莉乃とヒコロヒーが言葉を失うシーンがあった。【映像】実力者が大量脱落…指原莉乃＆ヒコロヒーが絶句したシーン『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。これま