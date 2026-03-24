HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第5話にて、『御上先生』ほか数々のドラマ出演経験を持つものの、ダンス・ボーカル共に未経験で挑んだAOI（大谷碧空・19歳）が、最後の1枠を勝ち取った。【映像】スタイル抜群！『御上先生』出演の19歳女優『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のア