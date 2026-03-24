秋元康氏（67）総合プロデュースの女性11人組「WHITESCORPION」が24日、東京・池袋西口公園野外劇場でフリーライブを行った。「純愛トースター」や「Idoloveyou！」など5曲をパフォーマンス。また、クールな黒い衣装で4月15日発売の新曲「7秒のレジスタンス」を初披露。人差し指と親指で「7」「L」を表すポーズを交えたダンスで、集まったファンを沸かせた。ALLYは、新曲の魅力について「ダークな曲調ではあるんです