ボートレース蒲郡の「第61回ボートレースクラシック」が開幕した。SG初出場の常住蓮（25＝佐賀）は1Rで2コースから差して2着を確保し、まずまずの初陣となった。「伸びはいいと思うけど、ターンで鈍さがあった。しっかり叩き直したい。エンジンは悪くないので、バランスが取れると思う」と自分好みの仕上がりを目指して調整をする。昨年はキャリアハイとなる7Vを挙げてクラシックの出場権を獲得。「水神祭をできたらと思う