HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第5話にて、これまでの審査で圧倒的な評価を得ていた総合1位の実力者が、アメリカを目前に姿を消すという大波乱が起きた。【映像】スタイル抜群の総合1位の練習生（脱落した瞬間も）『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘する