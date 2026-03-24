3月23日、Xの投稿をめぐり波紋を呼んでいるのは女優の広瀬アリスだ。コメディ作品にも積極的に出演するなど、好感度の高い彼女にいったい何が起きているのか。「ことの発端は《推しが結婚したら全力で涙流して喜ぶ》と“推し”に対する思いをつづったことです。広瀬さんといえば、アニメや漫画を好むオタク女優として知られていますが、私生活では、共演をきっかけに交際したSUPER EIGHT・大倉忠義さんや、元KAT-TUNの赤西仁さん