3月21日深夜に放送された恋愛トークバラエティ『ヌマ子の憂鬱〜幸せになりたい女たち〜』（テレビ東京系）に、元フィギュアスケート日本代表の高橋成美が出演した。高橋は、ミラノ・コルティナ冬季五輪で金メダルを獲得したフィギュアスケートペア “りくりゅう” の解説で、一躍、脚光を浴びた。その一方、プライベートでは、現在34歳で恋愛経験ゼロ。結婚願望はあるものの、出会いがないと言う高橋は、「新しいステージへ