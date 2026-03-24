Snow Man・宮舘涼太が3月23日、口ひげ姿を披露。これまでの“ロイヤルキャラ”から一転する新境地に踏み出したことが話題となっている。「宮舘さんはこの日、出演する映画『黒牢城』の公式Xに投稿された動画に登場。《新たな挑戦》というテーマで語り出しました。『ひげを生やしました』と明かすと、『エヘヘヘヘヘヘ……』と照れ笑い。つけひげの部分もあるとしながら、『生やしたまま、お披露目するというのが初めて』と語り