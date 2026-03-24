暖かくなるにつれて、髪型をサッパリさせたい気持ちが湧くこの頃。ボリュームダウンは避けながらこなれた仕上がりを目指すなら、最適な長さはどのくらい？ 悩める40・50代のお手本となる、絶妙な長さのショートボブを集めました。計算されたシルエットを参考にして、髪悩みを解決しながら、新鮮なイメチェンを楽しんで。 くびれでメリハリON レイヤーを入れて後頭部に丸みを持たせながら、襟足は首に沿