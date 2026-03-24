◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）＝２４日、栗東トレセンラストランで悲願のＧ１制覇を狙うナムラクレア（牝７歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父ミッキーアイル）は、栗東・坂路でキャンター２本を楽々とこなした。前走までは角馬場での調整が目立っていたが、大一番へ向け、少ない不安要素を改善するための取り組みだ。長谷川調教師は「少し右にもたれる部分が改善しないので、７０秒くら