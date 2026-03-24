俳優の板垣李光人が最新ショットを公開した。２４日に自身のインスタグラムを更新した板垣。「ＡＵＧＥＲの新ビジュアルが公開されておりますが、皆さまもうご覧いただけましたでしょうかブランドカラーの黒はそのまま前回よりも進化したものと、グレーを基調にやさしみ溢れるものとまだの方はチェックしてくださいませ」とブランドアンバサダーを務める「ＡＵＧＥＲ」の新ビジュアル公開を報告。黒のレザージャケットを着