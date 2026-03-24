記事ポイント人口減少社会における多角化戦略を提言するシリーズ第16作の経営書国内最大規模の税理士法人を育てた著者・本郷孔洋氏による実践的な経営ノート歴史・AI活用・企業研究など多角的な視点からサバイバル戦略を解説 東峰書房から、経営書『ほんごうの経営ノート2026人口減少社会のビジネスモデルは多角化、サバイバルへの小さな提案』が発売されています。著者は、国内最大規模の辻・本郷 税理士法人を育て上げた