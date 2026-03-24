SNSでウソの株式投資などを勧められ、福岡市西区の81歳の女性が現金4350万円をだまし取られました。警察によりますと、福岡市西区の81歳の女性は去年10月、インターネット上で投資について検索し、投資の勉強ができるとうたうSNSの2つのグループに参加しました。女性は、そのうち1つのグループで去年11月、AIを使ったニセの株式投資を勧められ、指定された口座に現金100万円を振り込み、だまし取られました。そ