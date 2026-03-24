記事ポイントなにわ男子・藤原丈一郎がMCを務めるオリックス応援番組が2026年4月13日に放送開始カンテレで月1回月曜深夜に放送、TVer・カンテレドーガで見逃し配信も実施勝敗振り返りやMVP選手への直撃インタビューなどマニアックな企画を展開 サムティホールディングスが単独提供する、オリックス・バファローズの応援番組が誕生します。MCを務めるのは、ファン歴20年超の”オリックスガチ勢”として知られるなにわ男子・藤