記事ポイント東京工芸大学と韓国・成均館大学校の学生16名による国際連携プロジェクト授業Bluefeel社の「携帯型発熱式タンブラー」を題材にAIを活用した商品企画提案6回目の実施を迎え、日韓を往来しながら実践力を高める取り組み 東京工芸大学と韓国・成均館大学校による「AI活用型・課題解決型起業チームプロジェクト授業」が実施されています。日韓の学生16名が混合チームを組み、AI技術を活用しながら企業への商品企画提