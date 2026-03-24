記事ポイント北海道発・年商40億円の介護福祉グループ創業者による初の著書『不器用な経営』が重版決定倒産危機や裏切りなど経営の裏側を包み隠さず綴った実録型経営書2026年3月25日にトークイベント＆書籍販売会を開催 ワンダーストレージホールディングスの創業者・佐藤肇祐氏による初の著書『不器用な経営』の重版が決定しています。2026年2月10日に総合法令出版から発売された本書は、15年間の歩みを綴った実録型経営書で