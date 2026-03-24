記事ポイント京都スタッフが宇治川沿い3店舗でお花見フェアを開催茶莵里オープン1周年記念の春の特別料理はランチ8,000円・ディナー11,000円茶莵里来店者全員に喜撰茶屋の抹茶ソフト100円割引券を進呈 京都スタッフが運営する宇治川沿いの飲食店・お土産処3店舗で、桜の開花にあわせたお花見フェアが開催されます。茶莵里のオープン1周年を記念した春の特別料理や、桜の季節限定ソフトクリームなど、宇治川の絶景とともに楽し