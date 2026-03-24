「大王製紙」の元会長で実業家・井川意高氏（61）が24日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。経営者の服装を巡る話題に言及した。一部ユーザーが「ユニクロ着てる経営者で稼いでるヤツを見たことない」などとつづり、物議を醸していた。この件について、井川氏は「オレの親友で日本一の経営者ユニクロだが？」と真っ向から反論していた。