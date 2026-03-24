事故の実況見分が行われた、新名神高速道路下り線の野登トンネル出口付近＝24日深夜、三重県亀山市三重県亀山市の新名神高速道路で大型トラックが乗用車に追突するなどして6人が死亡した事故で、県警は24日、自動車運転処罰法違反（過失致死）の疑いで逮捕した大型トラックの運転手水谷水都代容疑者（54）＝広島県安芸高田市＝を立ち会わせ、現場となった下り線野登トンネル出口付近の実況見分を実施した。県警によると、事故