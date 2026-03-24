モデルでタレントの藤田ニコル（28）が24日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを披露した。藤田は「アフタヌーンティーの日」とつづり、ゆったりとしたワンピースのセットアップに、ぺたんこの靴を合わせたコーディネートの最新ショットを披露。「あ、髪の毛も切ったよ」と報告した。ファンからは「こんな可愛い妊婦さんなかなか居ない」「お腹結構目立ってきたね元気な子生んでね」「すっかり、ママさんのお顔に