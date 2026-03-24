春めく陽気に誘われてアウトドアやレジャーに繰り出したくなるこの時期。屋外での目のダメージ保護や、日差しの中での視認性を高めるためにサングラスをかける人も多いはず。軽さやフィット感、レンズ性能などの機能性もさることながら、レジャーシーンだけでなく街中でもそのまま掛けられるデザインなら出番も増えます。そんなアクティブ派にとって理想的なサングラスを手掛けているのが、EYEVAN（アイヴァン）が展開するサングラ