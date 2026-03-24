オランダ代表を率いるロナルド・クーマン監督が自国リーグであるエールディヴィジのレベル低下を懸念した。23日、オランダメディア『Voetbal Primeur』が同指揮官のコメントを伝えている。クーマン監督が指揮するオランダ代表は、FIFAワールドカップ2026欧州予選を6勝2分で駆け抜け、グループGを首位通過し、本大会出場が決定。本大会ではグループFに入り、日本代表、チュニジア代表、欧州プレーオフBの勝者（ウクライナ代表／