ドルトムントは23日、新たなスポーツディレクター（SD）にオーレ・ブック氏が就任することを発表した。契約期間は2029年6月30日までと伝えられている。現在40歳のブック氏は、現役時代にロート・ヴァイス・アーレンやSVヴェーエン・ヴィースバーデンといった、ドイツ下部カテゴリーのクラブを中心にプレー。現役引退後の2017年夏、エルフェアスベルクのスカウトに就任し、ピッチ外でのキャリアをスタートさせると、同クラブで