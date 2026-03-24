王立オランダサッカー協会（KNVB）は24日、FWメンフィス・デパイが負傷のため今月の代表活動に参加しないことを発表した。オランダ代表はFIFAワールドカップ2026欧州予選グループGで6勝2分けで首位突破し、本大会出場が決定。昨年12月に行われた組み合わせ抽選会の結果、グループFに組み込まれ、日本代表、チュニジア代表、欧州プレーオフBの勝者（ウクライナ代表／スウェーデン代表／ポーランド代表／アルバニア代表）との対