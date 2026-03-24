All About ニュース編集部は2月9〜11日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に『僕のヒーローアカデミア』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、『僕のヒーローアカデミア』の轟焦凍（とどろきしょうと）を演じてほしい俳優ランキングを紹介します！轟焦凍は現No.1ヒーロー・エンデヴァーを父に持つ天才肌で、雄英高校に推薦入学。右半身で氷結、左半身で炎熱を使い分ける強力な個性を操り、冷徹に見えて、