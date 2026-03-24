お金のこと、難しいですよね。老後の不安から、ますますお金を貯めたい、家計を守りたい、と思っている人も多いのではないでしょうか。皆さんからのちょっとしたお金の疑問に専門家が回答します。今回は、500万円を5年間、金利0.5％の定期預金に預けた場合の利息についてです。Q：500万円を0.5％の金利で5年間預けた場合どれだけの利息がつくか？「ある定期預金にお金を預けることを検討しています。500万円を0.5％の金利で5年間預