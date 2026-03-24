映画ライターの筆者がその月のおすすめ映画を紹介する【3月の超厳選映画5選】。今月も面白い良作がズラリとそろいました。さあ、早速1つ目の作品からご紹介していきましょう！1：『ウィキッド 永遠の約束』（2026年3月6日公開）2025年に公開された『ウィキッド ふたりの魔女』の続編です。前作でグリンダ（アリアナ・グランデ）と別れて飛び立ったエルファバ（シンシア・エリヴォ）は悪い魔女として人々に憎まれるけれど、実は言葉