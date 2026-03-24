「ウチらのプリ展 〜Dear令和 By平成〜」外観フリューは、プリントシール（以下、プリ）機30周年を記念して、プリの魅力を届ける様々な企画を展開してきた。今回、30周年記念プロジェクトの締めくくりとして、プリの聖地である東京・渋谷において、「ウチらのプリ展 〜Dear令和 By平成〜」を3月20日から4月5日までOPENBASE渋谷で開催する。これにともない、3月19日に行われた内覧会では、「ウチらのプリ展」で体験できるコンテンツ