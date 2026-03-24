ボートレース蒲郡の「第61回ボートレースクラシック」は初日を終えた。丸野一樹（34＝滋賀）は5Rで5コースから4着だったものの、続く10Rは2コースから捲って快勝。「スリットから伸びて行った。いい足だと思う。乗り心地も前を走っている分には問題ない。前半はそのまま行って重かった。ペラを叩き変えて回転を上げたらターンしやすくなった。ダッシュからの伸び切りは落ちたかもしれないけど。伸びに振ることはない。エンジ