「公推協杯全国若手落語家選手権」の第1回予選に参加した笑福亭茶光さん＝24日夜、東京都品川区落語界の未来を担う若手が腕を競う「公推協杯全国若手落語家選手権」（共同通信社など主催）の第1回予選が24日、東京都品川区で開かれ、観客と審査員による投票の結果、1位は新作「スラム街から来た男」を披露した笑福亭茶光さんに決まった。2位は笑福亭笑利さん。外国からすし修業に来た男と師匠とのおかしなやりとりを快演し