◇プロボクシング東洋太平洋フライ級王座決定戦・日本フライ級タイトルマッチ10回戦野上翔《判定》浅海勝太（2026年3月24日東京・後楽園ホール）日本フライ級王者の野上翔（25＝RK蒲田）が、同級1位・浅海勝太（31＝MR）に判定勝ちし、日本王座の初防衛とともに、東洋太平洋王座得に成功した。序盤から左を効果的に当ててペースを与えず、ジャッジ3者ともに99―91の快勝だった。試合後、野上は約1カ月前に右拳を痛めて「