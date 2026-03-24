うちだ屋は、福岡県飯塚市伊岐須にて「うちだ屋 飯塚店」を3月31日にオープンする。1977年創業の老舗うどんレストランである同社は、2025年3月よりこむぎのグループに参画し、リブランディングを推進中だ。今回オープンする飯塚店は2021年1月まで営業していた店舗を再生するもので、飯塚市では2店舗目のリニューアル店舗となる。3月31日オープン「うちだ屋 飯塚店」○かつて親しまれた店舗を、現代のニーズに合わせた“新しいうち