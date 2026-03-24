スターバックス コーヒー ジャパンは、3月25日より春シーズン第2弾として「ストロベリー シュークリーム フラペチーノ」「スターバックス ストロベリー フラペチーノ」「ストロベリー & パッション ソルベ ティー」を発売する。甘酸っぱいストロベリーの香りと味わいに、軽やかな春の気分を感じられる3つのビバレッジがそろったラインアップだという。スターバックス「春シーズン第2弾」○シュークリームのような満足感を楽し