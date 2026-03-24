かっぱ寿司は、3月26日から4月15日の期間限定で「春の贅沢ラーメン」3種を販売する。豚骨スープにあさりの旨みを重ねた春らしい味わいに仕上げており、オリジナル極細麺との相性も抜群だという。かっぱ寿司「春の贅沢ラーメン」3種○あさりの旨みが香り立つ贅沢なラインアップ今回の期間限定メニューでは、あさりの風味を存分に楽しめる3種類のラーメンが用意される。シンプルにあさりの旨みを味わえる「あさりの豚骨春ラーメン」(