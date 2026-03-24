【漫画】本編を読む閉め忘れたはずのドアが……。こぼしたはずの牛乳が……。家の中で起こる数々の不可思議な現象。もしかして、この家には誰かいる？ 白目みさえさんのコミックエッセイ『子育てしたら白目になりました』から、育児ママの苦労を“ホラータッチ”で描いたエピソードを紹介したい。これは、みさえさんの夫が体験した出来事。ある日、晩酌で酔っ払った彼は、テーブルを散らかしたまま「明日片付ければいっか」と