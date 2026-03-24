あきんどスシローは、3月25日より「本鮪中とろ」を110円から販売する。スシロー「本鮪中とろ」春の食事をお得に腹一杯楽しんでほしいという想いから、食べ応えのある「デカえび」や「大切りいか」なども用意。さらに、日本の伝統調味料である煎り酒でひと手間加えた新商品も登場するとのことだ。スシロー「デカえび」「大切りいか」○商品概要(一部)鮪にこだわるスシローが提供する「本鮪中とろ」(110円〜)は、中とろならではの美