春は新しい門出の季節。だからこそ、バッグもおNEWにしなくちゃ♡ そこで今回は、通勤＆通学に最適な「カラーレザーバッグ」特集をお届けします。大容量かつおしゃれなバッグが欲しいコ、必見！機能性も可愛さも欲ばれる優秀バッグで、平日も気分を上げちゃおう♡オフィスバッグはカラーレザーで脱コンサバ通勤バッグの王道・レザーは、くすみカラーが旬顔♡ モノトーンだとちょっぴり真面目すぎる......。そ