ダンス＆ボーカルグループ「三代目ＪＳＯＵＬＢＲＯＴＨＥＲＳ」の山下健二郎が、“火曜ＺＩＰ！”卒業を報告した。２４日にインスタグラムで「約８年、”火曜ＺＩＰ！”ありがとうございました！！そして、”火曜ＺＩＰ！メンバーの皆さん”お世話になりました！」とあいさつ。出演メンバーと「ＺＩＰ！」ポーズをした集合写真を添えた。「来週からは『ＺＩＰ！木曜パーソナリティー』となります！！引き続き、皆さんに