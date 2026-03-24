２２日、幸福村で菜の花畑を散策する観光客。（宣城＝新華社記者／張端）【新華社宣城3月24日】中国安徽省宣城市の幸福村で菜の花畑が見頃を迎え、多くの観光客が訪れている。村はここ数年、菜の花畑を生かした「花見経済」の推進に注力してきた。農村観光の振興に加え、農産物の販路拡大や民宿の大幅な稼働率向上にもつながり、地域に活力をもたらしている。２３日、幸福村の菜の花畑を見下ろす展望台で撮影を楽しむ観光客。