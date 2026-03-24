春の訪れとともに、心ときめくスイーツが気になる季節になりました♡そんな今注目したいのが、ベイクルーズが展開するJ.S. BURGERS CAFEから登場する、いちごを贅沢に使った期間限定パンケーキ。見た目も華やかで、旬の美味しさをぎゅっと詰め込んだ一皿は、春のおでかけや自分へのご褒美にぴったりです♪ 贅沢すぎる♡いちごづくしの魅力 クラシックパンケーキ いちごづくし 価格：2,500円