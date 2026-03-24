「ホルムズ海峡の封鎖を完全に解除しなければ、イランの発電所を攻撃する」としていたアメリカのトランプ大統領は23日、突如、攻撃を5日間延長すると表明しました。イラン側との食い違いも明らかになっています。【写真で見る】「イラン側から電話をしてきた」発電所攻撃の延期を表明したトランプ大統領米・イラン「協議」に食い違い井上貴博キャスター:アメリカのトランプ大統領の頭の中は、2026年の秋に予定される中間選挙から