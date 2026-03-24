「博鰲アジアフォーラム」の参加者＝24日、中国海南省（共同）【博鰲共同】中国海南省で24日、国際経済討論会「博鰲アジアフォーラム」年次総会が始まった。初日はトランプ米政権が仕掛けた「関税戦争」が与える影響や、中国経済の先行きを議論した。日本からは武藤敏郎元日銀副総裁らが出席予定。ただ24日時点の参加者リストには日本企業のトップらの名前はなく、日中関係悪化で参加者が絞られた可能性がある。関税を巡る討論