歌手・タレントの中川翔子さんが3月24日、インスタグラムを更新。産後ケア施設に入所し、現在取り組んでいる絵日記の執筆がラストスパートに入っていることを報告しました。 【写真を見る】【 中川翔子 】絵日記本出版に向け追い込み「締め切りまでボリュームたっぷり頑張ります！」中川さんは、「産後ケアに入らせていただき絵日記ラストスパート未発表ぶん描きためてます！」「生後半年ギリギリ、でも多胎とにかく