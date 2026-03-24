HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第5話にて、実力者が次々と脱落する中、ランキング最下位からの大逆転劇がスタジオを騒然とさせた。【映像】スタイル抜群！合格した可愛すぎる15歳練習生『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。B