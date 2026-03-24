モデルUTA（28）と俳優三浦翔平（37）が24日、都内でシーバスリーガルのイベントに登場した。UTAは自分の意外な一面について「あまり世間には出してないんですけど、カラオケが好き、歌が好きなんです。そういった一面もあります」と話した。取材陣から得意の曲を聴かれると「尾崎紀世彦『また逢う日まで』。意外と渋いんですよ。ではものまね風で」と＜歌詞＞また逢う〜日まで〜逢える〜時まで〜と歌った。自分を変えた出会い